Пробне ЗНО може відбутись у червні, якщо закінчиться карантин - Кличко

Зовнішнє незалежне оцінювання відбудеться у столиці будь-якому випадку, але терміни його проведення залежать від того, коли будуть зняті обмежувальні заходи.

Про це на брифінгу 16 квітня заявив міський голова Києва Віталій Кличко, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Ми працюємо в цьому питанні з Міністерством освіти. Наскільки мені відомо, через обмежувальні заходи в Україні підготували два сценарії проведення зовнішнього незалежного оцінювання. Хочу запевнити, що ЗНО відбудеться в будь-якому випадку, однак терміни його проведення залежать від того, коли закінчаться обмеження. Якщо до початку червня, тоді ми можемо говорити про проведення пробного ЗНО в червні. А з 25-го червня - основної сесії ЗНО", - сказав Кличко.

Він зазначив, що якщо ж терміни обмежень будуть продовжені, і буде можливість почати пробне ЗНО в серпні, то з 25-го серпня проведуть основну сесію ЗНО.

За його словами, сьогодні головне завдання - підготувати випускників до ЗНО, а учнів інших класів - до переходу в наступні класи.

Як повідомлялося, до 24 квітня в Україні запроваджено загальнонаціональний карантин у зв’язку з пандемією коронавірусу.

В.о. міністра освіти і науки Любомира Мандзій 15 квітня заявила, що дата проведення зовнішнього незалежного оцінювання у 2020 році залежить від терміну завершення карантину. Міносвіти розробило два сценарії - у червні і серпні.