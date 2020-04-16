Пробне ЗНО може відбутись у червні, якщо закінчиться карантин - Кличко
Про це на брифінгу 16 квітня заявив міський голова Києва Віталій Кличко, повідомляє кореспондент Укрінформу.
"Ми працюємо в цьому питанні з Міністерством освіти. Наскільки мені відомо, через обмежувальні заходи в Україні підготували два сценарії проведення зовнішнього незалежного оцінювання. Хочу запевнити, що ЗНО відбудеться в будь-якому випадку, однак терміни його проведення залежать від того, коли закінчаться обмеження. Якщо до початку червня, тоді ми можемо говорити про проведення пробного ЗНО в червні. А з 25-го червня - основної сесії ЗНО", - сказав Кличко.
Він зазначив, що якщо ж терміни обмежень будуть продовжені, і буде можливість почати пробне ЗНО в серпні, то з 25-го серпня проведуть основну сесію ЗНО.
За його словами, сьогодні головне завдання - підготувати випускників до ЗНО, а учнів інших класів - до переходу в наступні класи.
Як повідомлялося, до 24 квітня в Україні запроваджено загальнонаціональний карантин у зв’язку з пандемією коронавірусу.
В.о. міністра освіти і науки Любомира Мандзій 15 квітня заявила, що дата проведення зовнішнього незалежного оцінювання у 2020 році залежить від терміну завершення карантину. Міносвіти розробило два сценарії - у червні і серпні.