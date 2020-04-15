Майже 16 тисяч українців звернулися за допомогою в рамках програми

Майже 16 тисяч українців звернулися за допомогою в рамках програми "Захист" - МЗС

Укрінформ
За допомогою до закордонних дипломатичних установ України у зв’язку з поширенням коронавірусу та у рамках програми "Захист" звернулися 15 984 громадянина.

Про це повідомляється на сторінці "Коронавірус у світі - оперативно від МЗС України" у Facebook.

Зокрема, зазначається, що 15 984 громадянина України звернулися за допомогою до закордонних дипломатичних установ у рамках системи "Захист". Також повідомляється, що 174 українців проходять лікування за кордоном.

Кількість українців, які одужали та померли від ускладнень не змінилась – 26 та 6 осіб відповідно.

Як повідомлялося, Україна з 28 березня повністю закрила кордон для регулярного сполучення, проте, на приватному автомобілі або пішки його можна буде перетинати.

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Закордонні дипломатичні установи України розгорнули спеціальну програму "Захист" для українців, які після закриття українського кордону залишаються поза межами Батьківщини.

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