З Індії в Україну хочуть повернутися ще близько 300 громадян – посольство

На поверненні з Індії в Україну наразі наполягають близько 300 українських громадян.

Загалом у списках на повернення, які формує Посольство України в Республіці Індія, станом на 14 квітня знаходиться понад 600 громадян. Про це повідомило українське диппредставництво в групі «Захист Індія» у Facebook.

«Посольство на основі Ваших звернень (заповнені форми) на постійній основі актуалізує інформацію про кількість громадян України, які застрягли в країнах акредитації та звернулися з проханням щодо допомоги в поверненні в Україну. За період з 14 березня до 14 квітня до ПУ в Індії звернулося 979 громадян України, які перебувають в Індії. Станом на 14 квітня, у списках Посольства залишаються 613, з них наполягають на поверненні в Україну – близько 300 громадян (дані постійно оновлюються)», - йдеться у дописі.

У Посольстві зауважили, що запитання про те, коли буде рейс з Індії в Україну, є одним з найбільш поширених до Посольства від українців, що застрягли в Індії через закриття кордонів внаслідок пандемії коронавірусу.

«Інформація про кількість громадян, що перебувають в Індії, складні умови (жорсткий карантин, проблеми пов’язані з настанням сезону спеки, фінансові проблеми тощо) постійно доводяться Посольством до відома МЗС. Щойно рішення про направлення рейсів з Індії в Україну буде прийнято українською стороною, та погоджено індійською стороною, Посольство невідкладно поінформує Вас, а також підключиться до вирішення організаційних та протокольних питань, пов’язаних з рейсом: дозволи на переліт літака, погодження з МЗС Індії списку пасажирів, дозволи на переміщення по території Індії тощо», - запевнили в диппредставництві.

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Зауважується, що Посольство, в міру можливостей, вирішує питання повернення громадян України іноземними чартерними рейсами, кількість яких є дуже обмеженою.

«У випадку з рейсами, які проводять держави-члени ЄС, пріоритет надається громадянам країни-організатора рейсу, потім – громадянам інших країн ЄС, і лише потім, за наявності місць, фінансових гарантій, квитка до країни громадянства або до Мінська, можливо вивезення громадян України. Наявність у громадян України посвідки на постійне або тимчасове проживання в державі ЄС, в даному випадку є додатковою перевагою. Адже, у випадку звернення таких осіб до дипломатичних установ відповідних країн, їх включають в списки та напряму надають інформацію про можливі евакуаційні рейси», - пояснили в диппредставництві.

Повідомляється, наразі Посольством опрацьовується можливість вивезення громадян України до Мінська білоруським комерційним рейсом, який організовується урядом Білорусі.

«Організація відправки такими рейсами вирішується в кожному конкретному випадку з Посольством країни-організатора рейсу, нерідко і з МЗС цієї держави, а також з МЗС Індії. Такі рейси, зазвичай, є комерційними, діють різні механізми оплати», - розповіли в дипустанові.

Як повідомлялося, станом на 15 квітня кількість випадків коронавірусу у світі сягнула 2 000 065. З них - 484 597 осіб одужали, померли 126 754 особи.