Індія продовжує карантин до 3 травня

Індія продовжує загальнонаціональні обмеження до 3 травня, щоб запобігти поширенню коронавірусу COVID-19 у країні.

Про це заявив прем'єр-міністр Індії Нарендра Моді в телевізійному виступі у вівторок, повідомляє NDTV.

«Після врахування усіх пропозицій ми вирішили продовжити обмеження до 3 травня», - заявив Моді.

Також індійський прем’єр зазначив про можливе послаблення обмежень після 20 квітня в тих штатах, в яких покращилася ситуація з COVID-19. При цьому в регіонах, де ситуація з коронавірусом важка, обмеження навпаки будуть посилені.

Він також нагадав про основні правила, які допоможуть захиститися від вірусу.

За даними сайту Worldometer, станом на ранок 14 квітня загальне число зафіксованих у світі випадків інфікування COVID-19 становить понад 1,92 мільйона, з них – 452 402 особи одужали і 119 729 людей померли.

В Індії зафіксовано 10 541 випадок зараження коронавірусом. З них - 1 205 осіб одужали після хвороби, 358 померли.