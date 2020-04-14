ВООЗ не виключає, що коронавірусом можна заразитися повторно

Всесвітня організація охорони здоров'я (ВООЗ) заявляє про можливість виникнення рецидиву коронавірусної хвороби COVID-19 у тих, хто перехворів на пневмонію, оскільки антитіла в їхньому організмі для нової боротьби з інфекцією можуть бути відсутні.

Про це заявив виконавчий директор програми ВООЗ з надзвичайних ситуацій в галузі охорони здоров’я Майкл Райан, повідомляє CNBC.

“Що стосується одужання і повторного зараження COVID-19, то у нас, я вважаю, немає відповіді на це запитання. Це наразі невідомо”, — сказав він.

За словами провідного спеціаліста ВООЗ з COVID-19 Марії ван Керкхове, попереднє дослідження у Шанхаї виявило, що у деяких пацієнтів, які одужали після зараження коронавірусом, антитіла не вироблялися, в той час як у інших їх рівень був високий.

Вона зазначила, що це не означає наявності імунітету до повторного зараження COVID-19 у другої частини обстежених.

На її думку, необхідно обстежити більше тих, хто одужав від COVID-19, щоб зрозуміти, чи утворюється у перехворілих імунітет і як довго він може захищати людину.

"Нам дійсно потрібно краще зрозуміти, якою є реакція на антитіла з погляду імунітету", - сказала Ван Керхове.

За даними сайту Worldometer, станом на ранок 14 квітня загальна кількість зафіксованих у світі випадків COVID-19 становить 1 926 235, з них 119 724 летальні, 452 367 осіб одужали.