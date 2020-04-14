Як українці ставляться до "земельного" закону

60% опитаних українців не підтримують голосування Верховної Ради за закон про продаж землі.

Про це свідчать результати опитування, проведеного з 7 по 11 квітня Київським міжнародним інститутом соціології і оприлюдненого на сайті КМІС.

"26% респондентів підтримали голосування Верховної Ради за закон про продаж землі, 60% - не підтримали", - йдеться у результатах опитування.

Водночас якби всеукраїнський референдум про продаж землі сільськогосподарського призначення проходив у найближчий тиждень, 26% тих, хто взяв би участь у голосуванні, проголосували би за продаж землі; 74% - проти продажу землі.

З 7 по 11 квітня 2020 року КМІС провів опитування методом CATI (телефонні інтерв'ю з використанням комп'ютера, computer-assisted telephone interviews) на основі випадкової вибірки мобільних телефонних номерів. Вибірка репрезентативна для дорослого населення (віком 18 років і старше) України. До вибірки не включаються території, які тимчасово не контролюються владою України - АР Крим, окремі райони Донецької та Луганської областей. В ході опитування проведено 2000 інтерв'ю.

Статистична похибка вибірки (з ймовірністю 0,95 і з врахуванням дизайн-ефекту 1,1) не перевищує: 2,2% для показників близьких до 50%, 2,1% — для показників близьких до 25%, 1,4% — для показників близьких до 10%.

Як повідомляв Укрінформ, у ніч проти 31 березня Верховна Рада на позачерговому засіданні ухвалила закон "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо обігу земель сільськогосподарського призначення".

У підготовленому до другого читання законопроєкті передбачено, що купувати землю сільськогосподарського призначення зможуть лише українці; концентрація земель в одних руках становить до 10 тис. га; розрахунок за землю — виключно безготівковий з перевіркою походження коштів; забороняється купувати землю у 50-кілометровій зоні від кордону; зафіксовано мінімальну ціну на земельну ділянку; банки не зможуть купувати землю - лише брати у заставу; частина коштів від продажу земель державної та комунальної власності піде на створення Фонду розвитку сільських територій.

13 квітня Голова Верховної Ради Дмитро Разумков підписав цей закон. Наразі документ направлено на підпис Президенту.