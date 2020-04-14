Зеленський закликає студентів допомагати літнім людям

Президент України Володимир Зеленський розповів про ініціативу студентів навчальних закладів МВС доставляти літнім людям продукти і ліки та закликав лідерів студентського самоврядування долучитися до такої діяльності.

Про це він розповів у відеозверненні.

"Розповім про гарну ініціативу студентів і курсантів навчальних закладів Міністерства внутрішніх справ України. На волонтерських засадах вони доставляють продукти, ліки та інше необхідне особам похилого віку", - сказав Президент.

За його словами, це відбувається у взаємодії з оперативними штабами та центрами соціального обслуговування, які надають інформацію про те, що потрібно та як допомогти.

"Вважаю, це дуже гарний приклад для наслідування. Я закликаю лідерів студентського самоврядування зв’язатися з оперативними штабами у ваших регіонах та долучитися до такої допомоги", - додав Зеленський.

Як повідомлялося, з 6 квітня уряд запровадив додаткові заходи із запобігання розповсюдженню коронавірусу.

Так, в Україні посилено обмежувальні заходи: не можна перебувати в громадських місцях без засобів індивідуального захисту, зокрема респіратора або захисної маски, в тому числі виготовлених самостійно.

Також заборонено переміщення групою більш як двоє осіб, крім випадків службової необхідності та супроводження осіб, які не досягли 14 років; відвідування парків, скверів, зон відпочинку, лісопаркових та прибережних зон, крім вигулу домашніх тварин однією особою та у випадку службової необхідності, спортивних та дитячих майданчиків.

Крім того, люди старше 60-річного віку мають перебувати на самоізоляції.

За даними ЦГЗ станом на 9 год. 14 квітня, в Україні лабораторно підтверджено 3372 випадки COVID-19, з них 98 летальних, 119 пацієнтів одужали.

Фото: Офіс Президента