Коронавірус в Україні: Президент каже, що визначальними будуть 20-ті числа квітня

Статистика щодо захворілих на коронавірусну хворобу в Україні останніми днями засвідчує певну стабілізацію ситуації, але визначальними стануть 20-ті числа квітня.

Про це заявив Президент Володимир Зеленський у відеозверненні 14 квітня.

"Аналізуючи статистику захворілих в Україні в останні дні, можна відзначити певну стабілізацію. Різкого стрибка не сталося і завдяки свідомості громадян, які дотримуються постійно самоізоляції. І це слід продовжувати. Маємо чітко усвідомити: розслаблятися зарано. Розслаблятися небезпечно", - сказав він.

За словами Президента, якщо деякі країни Європи вже пройшли пік захворюваності, то для України визначальним періодом будуть 20-ті числа квітня.

Глава держави також поінформував, що в Україні збільшується кількість тестувань на коронавірус - щоденну їх кількість наразі збільшено втричі.

Зеленський закликав громадян, які контактували з хворими або мають ознаки ГРВІ, звертатися одразу до сімейного лікаря або до "швидкої", якщо вони не підписали декларацію з сімейним лікарем.

Як повідомляв Укрінформ, за даними ЦГЗ, станом на 14 квітня, в Україні лабораторно підтверджено 3372 випадки COVID-19, з них 98 летальних, 119 пацієнтів одужали. За добу зафіксовано 270 нових випадків.