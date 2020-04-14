Контррозвідка Служби безпеки України затримала генерал-майора СБУ Валерія Шайтанова, якого підозрюють у державній зраді та вчиненні терористичних актів. Зокрема, за завданням російських спецслужб він планував вбивство відомого добровольця Адама Осмаєва.

Про це повідомляє пресцентр СБУ.

Як зазначається, СБУ зібрала достатню кількість доказів, які переконливо свідчать – Шайтанов є агентом Федеральної служби безпеки Російської Федерації. Це підтверджують наявні матеріали справи, серед яких аудіо- та відеозаписи.

«На жаль, людина, котра отримала генеральське звання після Революції Гідності та мала захищати Україну, насправді працювала проти неї. Ми провели складну, тривалу, багаторівневу спецоперацію. Це – надважливе викриття Служби безпеки за всю історію Незалежності», - заявив голова СБУ Іван Баканов.

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СБУ викрила у своїх лавах генерал-майора, який працював на ФСБ

На його переконання, це затримання – свідчення того, що нові підходи в роботі Служби дають свої вагомі результати.

«Ми не просто робимо СБУ більш ефективною, але й очищаємо її. Акцентуємо увагу на контррозвідці та питаннях державної безпеки. І будемо надалі захищати країну та виявляти зрадників, незалежно від того, які посади вони обіймають», - підкреслив Баканов.

Як свідчать матеріали справи, Шайтанов, який є одним з колишніх керівників Центру спеціальних операцій «А» СБ України, насправді перебував на агентурному зв’язку під псевдонім «Бобиль» у полковника ФСБ Ігоря Єгорова. Останній є співробітником Департаменту контррозвідувальних операцій 1 Служби ФСБ – підрозділу, що спеціалізується на плануванні, організації та проведенні розвідувальних та диверсійно-терористичних акцій як на території України, так і інших держав.

Слідство також володіє беззаперечними доказами, що за завданням спецслужб РФ генерал-майор Шайтанов планував проведення терористичних актів на території України. За це представник ФСБ гарантував винагороду в розмірі 200 тис дол США та паспорт громадянина РФ. У якості виконавця Шайтанов спеціально підібрав особу серед колишніх бійців спецпідрозділів.

Підготовка до цих злочинів чітко зафіксована в матеріалах справи.

Окрім того, Шайтанов збирав та передавав російській стороні інформацію про: обставини проведення окремих таємних операцій в районі АТО/ООС і задіяних в них співробітників; міжнародне співробітництво вітчизняних спецслужб у сфері національної безпеки і оборони; співробітників керівної ланки Департаменту контррозвідки, оперативних підрозділів СБ України та ЦСО «А», українських розвідувальних органів. підбір, вивчення та вербування старших офіцерів спеціальних і розвідувальних органів для роботи на ФСБ.

Зафіксовано агентурні зустрічі на території європейських країн: Єгорова із Шайтановим та з іншими громадянами України, які були залучені до виконання завдань російської спецслужби.

Наразі тривають невідкладні слідчі дії. Проводяться обшуки за місцями проживання та тимчасового перебування Шайтанова, а також громадян України, які підозрюються у належності до агентурного апарату співробітника ФСБ РФ Єгорова. Встановлюються обставини їх протиправної діяльності.

Окремо слід наголосити, що використовуючи своє службове становище Шайтанов отримував розвідувальну інформацію від старших та вищих офіцерів Служби. У ході досудового розслідування буде визначено їх причетність до розголошення відомостей з обмеженим доступом.

Вирішується питання щодо оголошення Шайтанову про підозру у скоєнні злочинів, передбачених ст.111 («Державна зрада») і ст. 258 («Терористичний акт») Кримінального кодексу України та обрання запобіжного заходу.

Процесуальне керівництво по вказаному кримінальному провадженню здійснюється Офісом Генерального прокурора України.