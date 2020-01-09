ФСБ під українськими акаунтами веде гібридну війну в соцмережах — СБУ

СБУ викрила російського провокатора, який за завданням спецслужб РФ створював псевдорадикальні та псевдонаціоналістичні спільноти у популярних соцмережах та месенджерах, аби дестабілізувати ситуацію в Україні.

Про це повідомляє пресслужба СБУ у Facebook.

“Одному із активних кремлівських провокаторів громадянину РФ Сергію Жуку слідчі СБУ оголосили про підозру у посяганні на основи національної безпеки України. За завданням російських спецслужб Жук створив та адміністрував низку псевдорадикальних та псевдонаціоналістичних спільнот у популярних соцмережах та месенджерах. Зокрема такі групи як “Українські націонал - патріоти”, “Верховна Рада 9-го скликання”, “Правда про АТО і про майдан”, де під виглядом патріотичних сил розміщував провокаційні та маніпулятивні матеріали”, - йдеться в повідомленні.

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Як зазначається, наразі СБУ зібрала вичерпну доказову базу, що доводить причетність спецслужб РФ до діяльності цих спільнот. Крім того, після звернення Служби до адміністрацій кількох соцмереж діяльність цих антиукраїнських груп було припинено.