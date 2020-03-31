ФСБ намагалася завербувати високопосадовця ВМС України

Військова контррозвідка Служби безпеки України викрила та блокувала чергові спроби вербування представниками ФСБ Росії українських військових моряків.

Про це повідомляє пресслужба СБУ.

"Оперативники спецслужби виявили і задокументовали факти, що високопосадовець Військово-морських сил України підтримує постійні контакти з діючими кадровими співробітниками ФСБ РФ. Серед яких, зокрема, зрадники, колишні військовослужбовці СБУ Андрій Гапоненко, Петро Зима, Дмитро Пилипченко, які у 2014 році під час анексії АР Крим перейшли на бік ворога. У березні 2014 року Гапоненко та Пилипченко, діючи за завданням російської спецслужби, запропонували йому перейти на службу до Збройних сил ворога та сприяти росіянам у захопленні Академії ВМС ЗС України в Севастополі", - йдеться у повідомленні.

Як зазначається, офіцер відмовився від цієї «пропозиції».

"Після виходу на материкову Україну він був призначений на посаду заступника командувача ВМС ЗСУ. Військовослужбовець має доступ до секретної інформації особливо-важливого характеру у сфері оборони, але навіть усвідомлюючи, що перебуває у вербувальному вивченні російської спецслужби, продовжував підтримувати контакти з Гапоненком, Зимою та Пилипченком. Вони відбувалися під час особистих зустрічей у тимчасово анексованих Криму і Севастополі, куди військовий здійснював систематичні виїзди до рідних, а також мобільним зв’язком", - йдеться у повідомленні.

Читайте також: СБУ викрила оборудки з оформленням паспортів країн ЄС

Під час цих контактів представники ФСБ РФ дізнавались у високопосадовця інформацію про морально-психологічний стан українських військових моряків, рівень їх фінансового і матеріального забезпечення, а також стосовно конкретних посадових осіб Командування ВМС ЗС України.

У результаті вжитих військовою контррозвідкою СБУ заходів не допущено вчинення високопосадовцем ВМС ЗСУ особливо тяжкого злочину та попереджено потенційні негативні наслідки для національної безпеки.

Приймається рішення щодо скасування військовослужбовцю допуску до державної таємниці та звільнення з військової служби.