СБУ викрила оборудки з оформленням паспортів країн ЄС

Контррозвідники Служби безпеки України за півроку викрили та припинили функціонування 6-ти організованих каналів незаконної натуралізації в країнах Євросоюзу, а також протиправної легалізації в Україні іноземців, насамперед з країн так званого міграційного ризику.

Про це повідомляє пресслужба СБ України.

«Оперативники спецслужби встановили та не допустили отримання у протиправний спосіб паспортів країн ЄС понад 2-ма тисячами осіб з числа громадян Росії, Республіки Білорусь, Молдови, мешканців так званих Придністров’я, ОРДЛО та інших», - йдеться у повідомленні.

Служба викрила понад 40 іноземних громадян, які причетні до незаконних оборудок з оформлення паспортів країн Євросоюзу.

Також за діяльність, яка суперечить Віденській конвенції про консульські зносини, прийнято рішення про дострокове припинення повноважень двох іноземних дипломатів.

Фото: СБУ.