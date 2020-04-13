Зеленський: Уважно стежу за ситуацією в Чорнобильській зоні

Президент Володимир Зеленський заявив, що уважно стежить за ситуацією з пожежами під Чорнобилем.

Про це Зеленський написав у Facebook.

"Уважно стежу за ситуацією в Чорнобильській зоні. Знаю, що вогнеборці роблять усе можливе. Я вдячний їм за мужність. Завтра заслухаю інформацію від голови Державної служби України з надзвичайних ситуацій Миколи Чечоткіна щодо пожеж. Висновки не забаряться", - написав Президент.

Він додав, що суспільство має знати правду та бути в безпеці.

Як повідомлялося, у Чорнобильській зоні відчуження та безумовного (обов’язкового) відселення підрозділами ДСНС спільно з працівниками лісової охорони Державного агентства України з управління зоною відчуження триває гасіння пожежі, яка виникла ще 4 квітня.

Станом на 13 квітня пожежу на території Котовського лісництва ліквідовано. Спостерігається горіння трав’яного настилу та лісової підстилки окремими осередками. Ситуація в Корогодському лісництві контрольована, вживаються заходи щодо локалізації даного осередку пожежі.

Радіаційний фон по Києву та Київській області у межах норми та не перевищує природних фонових значень (Київ – 0,011 мР/год, Київська область – в межах 0,012 мР/год при допустимому фоні 0,05 мР/год).

У зоні відчуження та безумовного (обов’язкового) відселення рівні потужності еквівалентної дози гамма-випромінювання не змінилися (Чорнобиль – 0,020 мР/год при допустимому рівні до 0,055 мР/год).

13 квітня Кабмін виділив 44,86 млн грн з резервного фонду державного бюджету для здійснення заходів, пов’язаних з гасінням пожеж у Чорнобильській зоні відчуження.