Пожежі у зоні ЧАЕС: поліція встановила особу ще одного палія

На Київщині правоохоронці встановили особу ще одного причетного до виникнення пожежі у зоні ЧАЕС.

Про це інформує пресслужба МВС.

"Сьогодні, 13 квітня, близько 14-ї години сталася чергова пожежа на території зони ЧАЕС. Це вже третій осередок вогню у зоні відчуження", - йдеться у повідомленні.

Під час проведення розшукових заходів, спрямованих на встановлення особи, причетної до пожежі, працівники поліції оперативно встановили палія. Ним виявився 37-річний місцевий мешканець.

Установлено, що чоловік за місцем проживання спалював сміття, потім незгаслі рештки візком вивіз за село і висипав на суху траву.

"Там сталося займання сухостою. Коли чоловік повернувся на те місце, то побачив, що вогонь перекинувся далі, однак не зателефонував ні рятувальникам, ні до поліції, а намагався самотужки погасити вогонь. Однак вже було запізно… Вітром вогонь перекинуло на територію лісу, а далі у зону відчуження, де сталася масштабна пожежа", - зазначили у МВС.

За цим фактом буде відкрите кримінальне провадження за ст. 245 КК (знищення або пошкодження лісових масивів). Санкція передбачає штраф від 300 до 500 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або обмеження волі від 2 до 5 років, або позбавлення волі на той самий строк.

Як повідомлялося, рятувальники з 4 квітня гасять масштабну пожежу в Чорнобильській зоні.

За даними ДСНС, пожежа є складною, над її ліквідацією працюють 310 рятувальників, близько 60 одиниць техніки, у тому числі – три літаки і три вертольоти, які здійснили вже сотні вильотів і скинули 460 тонн води.