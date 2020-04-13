Радіаційний фон у зоні відчуження залишається без змін - Геращенко

Жодних змін радіаційного фону в зоні відчуження ЧАЕС та за її межами не спостерігається.

Про це у Facebook написав заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко.

"Ніякої зміни радіаційного фону ні на Чорнобильській АЕС, ні в зоні відчуження, ні за її межами не спостерігається", - написав він.

Геращенко вказав гугл-мітки сховищ СВЯП-1, на якому зберігається відпрацьоване ядерне паливо із зупиненої 2000 року ЧАЕС, та СВЯП-2 в зоні відчуження.

За його словами, на СВЯП-1 зараз цілком безпечно, і будь-які займання виключені. Заступник глави МВС також уточнив, що СВЯП-2 взагалі не заповнене відпрацьованим ядерним паливом з українських АЕС.

"Сховище відпрацьованих ядерних відходів "Підлісне" також розташоване в безпечному щодо лісових пожеж місці й також є вогнетривкою залізобетонною конструкцією", - зазначив Геращенко.

Читайте також: NASA показала масштабну пожежу під Чорнобилем з космосу

Він повідомив, що навколо сховища "Підлісне" ліс був спеціально вирубаний щоб уникнути загрози пожежі, відстань до зелених насаджень - понад 100 метрів. Пожежу, яка насувалася в цей бік, було погашено на далеких підступах ще вранці.

"Один з експертів, які будували СВЯП-2 і обслуговують СВЯП-1 і "Підлісне", сказав мені: "Антоне, там не було чому б горіти, навіть якби там усе залити напалмом", - уточнив Геращенко.

Він підкреслив, що пише про це аби "хоч трохи, але стало менше паніки, істерії та фейків навколо пожежі в Чорнобильській зоні відчуження".

Рятувальники працюють у дуже складних умовах, зазначив Геращенко. Адже гасіння лісових та болотних пожеж - одне з найскладніших завдань, особливо після безсніжної зими і цілого місяця без опадів.

"Традиційна технологія гасіння лісових пожеж не завжди може бути застосована в Чорнобильській зоні відчуження. Зазвичай ліс або луки обкопують траншеями або оборюють потужними плугами, оголивши вологий ґрунт", - пояснив заступник міністра.

Він додав, що у зоні відчуження цього робити якраз не рекомендується, або «робиться не скрізь, де це можливо, через те, що радіоактивні частинки можуть таким чином бути вилучені з-під землі, де вони містяться вже 34 роки".

"Рятувальники гасять пожежу з використанням авіації, обрушуючи сотні тонн води з неба. Але цього поки що недостатньо, щоб загасити всі осередки займання. Завдання рятувальників - перешкоджати поширенню пожежі на об'єкти критичної інфраструктури. І вони впораються з цим завданням!", - наголосив Геращенко.