Пожежі в Чорнобильській зоні: на об’єктах АЕС радіація не перевищена

За результатами моніторингу, що здійснюється через пожежі у зоні відчуження, перевищення контрольних рівнів радіації на об'єктах Чорнобильської АЕС не виявлено.

Про це повідомляє пресслужба Державного агентства з управління зоною відчуження.

"У зв'язку з пожежами, що тривають на території зони відчуження, фахівці цеху радіаційної безпеки Чорнобильської АЕС ведуть постійний моніторинг промислового майданчику станції. Результати моніторингу дозволяють стверджувати, що перевищення контрольних рівнів радіації на об'єктах, що належать до ЧАЕС, немає", - йдеться у повідомленні.

На території промислового майданчика ЧАЕС загорянь не виявлено, загрози поширення пожежі на об'єкти ЧАЕС не спостерігається.

Як повідомлялося, 4 квітня 2020 року у зоні відчуження та безумовного (обов’язкового) відселення виникла пожежа на двох ділянках між селами Володимирівка та Жовтневе - на площі близько 20 га, а також біля села Рагівка - на площі близько 5 га. Ці села прилягають до територій Котовського лісництва.

За інформацією ДСНС, станом на 07:00 10 квітня у зоні відчуження та відселення підрозділами ДСНС спільно з працівниками лісової охорони ДАЗВ продовжується гасіння пожеж на території Корогодського, Котовського та Денисовецького лісництв. Спостерігається горіння трав’яного настилу, очерету та лісової підстилки окремими осередками. До гасіння пожеж залучено 379 чоловік та 100 одиниць техніки, з них від ДСНС 320 чоловік особового складу та 79 одиниць техніки (в тому числі 3 літаки Ан-32П та 2 вертольоти ДСНС, якими 9 квітня здійснено 67 скидів – 154 т води).

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Пожежу лісової підстилки поблизу с. Звіздаль Народицького району на території Народицького та Кліщивського лісництв (ділянки в безпосередній близькості до зони відчуження) локалізовано. Відкритого вогню немає, спостерігається тління 4 осередків на загальній площі близько 10 га. До гасіння залучено 154 чоловік та 36 одиниць техніки, у тому числі від ДСНС 84 чоловік особового складу та 24 одиниць техніки.