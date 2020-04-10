NASA показала масштабну пожежу під Чорнобилем з космосу

Супутник Suomi NPP від Національного управління з аеронавтики й дослідження космічного простору США (NASA) сфотографував як виглядають пожежі у Зоні відчуження ЧАЕС з космосу.

Про це повідомляється на сайті американського відомства.

«Супутник Suomi NPP від NASA зняв кадр пожежі, яка була спричинена людиною, біля Чорнобильської атомної електростанції в Україні», - заявили в Управлінні.

У відомстві додали, що площі пожеж становлять близько 100 гектарів.

Зазначається що сам знімок був зроблений ще 5 квітня.

Як повідомляв Укрінформ, 4 квітня о 13:22 до ДСНС надійшла інформація, що в зоні відчуження та безумовного (обов’язкового) відселення поблизу с. Володимирівка Котовського лісництва виникла верхова лісова пожежа на площі 20 га. Потім зайнявся також трав’яний настил та лісова підстилка між смт Поліське та с. Володимирівка на площі близько 6,5 га та поблизу с. Рудня Осошня на площі близько 4 га. Поблизу с. Грезля Денисовецького лісництва виникла пожежа трав’яного настилу та чагарників.

10 квітня стало відомо, що на Київщині у Зоні відчуження ЧАЕС рятувальники продовжують гасіння окремих осередків пожеж на території Корогодського, Котовського та Денисовецького лісництв.