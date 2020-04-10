У Чорнобильській зоні досі гасять пожежі - уже сім днів поспіль

На Київщині у Зоні відчуження рятувальники продовжують гасіння окремих осередків пожеж на території Корогодського, Котовського та Денисовецького лісництв.

Про це повідомляє пресслужба ДСНС.

«Станом на 7 год. 10 квітня у Зоні відчуження та безумовного (обов’язкового) відселення підрозділами ДСНС спільно з працівниками лісової охорони ДАЗВ продовжується гасіння пожеж на території Корогодського, Котовського та Денисовецького лісництв», - йдеться у повідомленні. Як зазначається, ситуація контрольована, спостерігається горіння трав’яного настилу та лісової підстилки окремими осередками.

До гасіння пожеж залучено 379 чоловік та 100 одиниць техніки, з них від ДСНС 320 чоловік особового складу та 79 одиниць техніки (в тому числі 3 літака АН-32П та 2 вертольоти ДСНС, якими 9 квітня здійснено 67 скидів – 154 т води).

Пожежі в зоні ЧАЕС на Київщині / Фото: Володимир Тарасов, Укрінформ

Як повідомляв Укрінформ, 4 квітня о 13:22 до ДСНС надійшла інформація, що в зоні відчуження та безумовного (обов’язкового) відселення поблизу с. Володимирівка Котовського лісництва виникла верхова лісова пожежа на площі 20 га. Потім зайнявся також трав’яний настил та лісова підстилка між смт Поліське та с. Володимирівка на площі близько 6,5 га та поблизу с. Рудня Осошня на площі близько 4 га. Поблизу с. Грезля Денисовецького лісництва виникла пожежа трав’яного настилу та чагарників.

Фото: ДСНС