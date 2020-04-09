Пожежі під Чорнобилем: радіація в Києві - у межах норми

Радіаційний фон у Києві та у Київській області у межах норми та не перевищує природних фонових значень.

Про це інформує пресслужба МВС у Telegram.

"Радіаційний фон у Києві та Київській області у межах норми та не перевищує природних фонових значень (м. Київ – 0,013 мР/год, Київська область – у межах 0,012 мР/год при допустимому фоні 0,05 мР/год)", - йдеться у повідомленні.

У зоні відчуження, як уточнюється, триває гасіння пожеж на території Денисовецького, Котовського та Корогодського лісництв.

"Станом на 8 годину ранку спостерігається тління сухої трави та лісової підстилки окремими осередками. До гасіння залучено 326 людей і 84 одиниці техніки, з них від ДСНС - 271 рятувальник і 60 одиниць техніки (у тому числі 6 одиниць авіатехніки)", - поінформували у МВС.

Окремо зазначається, що ситуація з лісовими пожежами на Житомирщині залишається складною, адже частина палаючих лісів розташована в зоні радіаційного забруднення.

У Житомирській області до гасіння вогню залучено авіацію, з вогнем борються майже 200 співробітників державної лісової охорони та рятувальників ДСНС України, близько 50 одиниць пожежної техніки.

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Як повідомляв Укрінформ, 4 квітня о 13:22 до ДСНС надійшла інформація, що в зоні відчуження та безумовного (обов’язкового) відселення поблизу с. Володимирівка Котовського лісництва виникла верхова лісова пожежа на площі 20 га. Потім зайнявся також трав’яний настил та лісова підстилка між смт Поліське та с. Володимирівка на площі близько 6,5 га та поблизу с. Рудня Осошня на площі близько 4 га. Поблизу с. Грезля Денисовецького лісництва виникла пожежа трав’яного настилу та чагарників.