У Чорнобильській зоні продовжують гасити лісові пожежі

На Київщині у Зоні відчуження поблизу с. Чистогалівка на території Корогодського лісництва, на території Денисовецького лісництва в поймі р. Грезля та на території Котовського лісництва триває ліквідація пожеж. Залучено 310 осіб та 90 одиниць техніки з авіацією.

Про це повідомляє пресслужба ДСНС України.

«Станом на 7 год. 9 квітня на території Зони відчуження та безумовного (обов’язкового) відселення підрозділами ДСНС спільно у взаємодії з підрозділами пожежної охорони ДАЗВ тривають заходи з ліквідації пожеж, а саме: поблизу с. Чистогалівка на території Корогодського лісництва спостерігається тління лісової підстилки окремими осередками на площі близько 20 га; на території Денисовецького лісництва в поймі р. Грезля спостерігається тління трав’яного настилу та чагарників окремими осередками; на території Котовського лісництва спостерігається тління трав’яного настилу між смт Поліське, с. Тараси та с. Володимирівка. Розповсюдження пожежі немає», - йдеться у повідомленні.

Всього до гасіння пожеж у Зоні відчуження залучено 310 осіб та 90 одиниць техніки, з них від ДСНС 225 осіб особового складу та 56 одиниць техніки. 8 квітня авіацією ДСНС здійснено 61 скид (248 тонн води), з них літаками АН-32П – 21 скид (168 тонн води) та вертольотами МІ-8 – 40 скидів (80 тонн води).

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Як повідомляв Укрінформ, 4 квітня о 13:22 до ДСНС надійшла інформація, що в зоні відчуження та безумовного (обов’язкового) відселення поблизу с. Володимирівка Котовського лісництва виникла верхова лісова пожежа на площі 20 га. Потім зайнявся також трав’яний настил та лісова підстилка між смт Поліське та с. Володимирівка на площі близько 6,5 га та поблизу с. Рудня Осошня на площі близько 4 га. Поблизу с. Грезля Денисовецького лісництва виникла пожежа трав’яного настилу та чагарників.