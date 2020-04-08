Палію Чорнобильського лісу вручили підозру

Поліція Київщини вручила підозру чоловіку, за вини якого вогнем знищено 5 га лісництва у зоні ЧАЕС.

Про це повідомляє пресслужба ГУ Нацполіції у Київській області.

"Слідчий Іванківського відділення поліції за погодженням місцевої прокуратури повідомив про підозру 27-річному молодому чоловіку за ч. 1 ст. 245 (Знищення або пошкодження об’єктів рослинного світу) Кримінального кодексу України", - йдеться у повідомленні.

Вирішується питання щодо обрання запобіжного заходу молодому чоловіку. Триває слідство.

Як повідомлялося, загорання трав’яного настилу сталося на території Котовського лісництва, що знаходиться на території зоні відчуження. Працівники Іванківського відділу поліції встановили особу, причетну до виникнення пожежі.

Ним виявився раніше судимий 27-річний житель села Рагівка. Як пояснив молодик поліцейським, він поблизу закинутої місцевої ферми задля забави в кількох місцях підпалив дикорослу траву.

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В результаті виник неконтрольований процес знищення та пошкодження вогнем рослинності, природного стану ґрунтового покриву, мікроорганізмів на загальній площі 5 га території Котовського лісництва. А в атмосферу вивільнились шкідливі хімічні сполуки.