У Чорнобильській зоні виникла ще одна пожежа

У Зоні відчуження напередодні виникла ще одна пожежа - поблизу с. Грезля Денисовецького лісництва зайнялися чагарники і трав’яний настил.

Про це повідомляє пресслужба ДСНС.

"7 квітня у Зоні відчуження та безумовного (обов’язкового) відселення поблизу с. Грезля Денисовецького лісництва виникла пожежа трав’яного настилу та чагарників. Станом на 7 год. 8 квітня спостерігається горіння трав'яного настилу та лісової підстилки окремими осередками", - поінформували у відомстві.

Тим часом, на місці пожежі, що виникла 4 квітня на території Котовського лісництва у Зоні відчуження, між смт Поліське, с. Тараси та с. Володимирівка, відкритого вогню немає, спостерігається тління окремими осередками.

Зазначається, що до гасіння пожеж у Зоні відчуження залучено 253 чоловіка та 68 одиниць техніки, з них від ДСНС 168 чол. особового складу та 34 од. техніки. За минулу добу авіація ДСНС здійснила 81 скидання (288 тонн води).

Як повідомляв Укрінформ, 4 квітня до ДСНС надійшла інформація, що в Зоні відчуження та безумовного (обов’язкового) відселення поблизу с. Володимирівка виникла верхова лісова пожежа на площі 20 га. Потім зайнявся також трав’яний настил та лісова підстилка між смт Поліське та с. Володимирівка на площі близько 6,5 га та поблизу с. Рудня Осошня на площі близько 4 га.

Згодом унаслідок поривів вітру вогонь поширився по трав’яному настилу, охопивши площу до 35 га.