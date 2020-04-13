У бюджеті зберегли фінансування програм НАНУ для молодих учених

У бюджеті 2020 року збережено фінансування програми «Підтримка розвитку пріоритетних напрямів наукових досліджень», що дозволило продовжити 36 молодіжних дослідницьких програм.

Про це в коментарі Укрінформу сказав віцепрезидент Національної академії наук України, директор Інституту теоретичної фізики ім. Боголюбова НАНУ академік Анатолій Загородній.

“В попередньому варіанті бюджету, який розглядався на попередньому засіданні Верховної Ради і не був схвалений, планувалося зняти з Національної академії наук 300 млн грн. Це бюджетна програма «Підтримка розвитку пріоритетних напрямів наукових досліджень» (КПКВК 6541230), за якою фінансуються пріоритетні дослідження, підтримка молодих науковців, закупівля обладнання тощо. Це була б катастрофа для нас в повному сенсі. За рахунок цієї програми фінансується програма створення молодіжних дослідницьких лабораторій і груп, це підтримка молоді, що вкрай важливо. У 2019 році у нас було 10 дослідницьких молодіжних лабораторій і 20 молодіжних дослідницьких груп», - зазначив він.

Як пояснив академік, Молодіжні дослідницькі лабораторії - це група молодих вчених від 3 до 5 осіб, яка подає на конкурс проєкт, і цей проєкт має стосуватися пріоритетних новітніх досліджень, які відповідають світовим трендам. Група молодих людей за конкурсом може отримати від 600 тис. грн до 1 млн грн. Лабораторія може отримати до 1 млн грн на рік на 4-5 осіб.

«Порівняно з тим, що було раніше, це дуже важливо, тому що це, по-перше, дозволяє мати науковцям пристойну зарплату, часом навіть більшу, ніж у старших колег. Що важливо, однією з умов конкурсу було те, що ці дослідження мають опиратися в тому числі і на міжнародну співпрацю. У 2020 році кількість таких молодіжних наукових груп збільшили до 36: 9 лабораторій та 27 груп, які охоплюють 133 молодих науковців із 40 установ НАН України. До карантину ця програма давала науковцям можливість брати участь в міжнародних заходах. Ми профінансували таку програму в 2018-2019 роках, і молоді вчені сприйняли це дуже позитивно. І якби у нас забрали ці 300 млн, то тоді довелося б закрити всі ці молодіжні для лабораторії, які вже почали працювати”, - підкреслив Загородній.

Наразі, за його словами, із програми підтримки пріоритетних досліджень щорічно 22 млн грн йде на підтримку колективів молодих вчених. На 2021 рік планується збільшити це фінансування до 24 млн грн.

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Загородній відзначив, що в НАНУ вдячні урядовцям, Комітету ВР з питань освіти науки та інновацій, Бюджетному комітету, які дослухалися до наукової громадськості і зберегли в бюджеті фінансування пріоритетних наукових досліджень.

Також, за його словами, у зв'язку з тим, що щорічно держава зменшує базове фінансування Національної академії наук, установи НАНУ вимушені працювати на 80% зайнятості. Бюджетна програма «Підтримка розвитку пріоритетних напрямів наукових досліджень» (КПКВК 6541230) дозволяє науковим колективам за конкурсом отримувати додаткове фінансування.

“Наприклад, в нашому Інституті теоретичної фізики ім. Боголюбова ми маємо кілька проєктів, і більше половини наших працівників зараз мають 100% зайнятість, і навіть можливість деякого заохочення”, - сказав Загородній.

Зараз, за словами віцепрезидента НАНУ, через оголошення обмежувальних заходів більшість установ академії, які мають змогу працювати дистанційно, перейшли на такий формат роботи.

Також, зазначив він, співробітники НАНУ, які за віком знаходяться в зоні ризику, можуть взяти невикористані оплачувані відпустки.

Як повідомляв Укрінформ, Верховна Рада 13 квітня ухвалила зміни до бюджету на 2020 рік.