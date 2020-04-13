Уряд назвав пріоритети діяльності у сфері освіти та науки

Уряд визначив пріоритетами своєї діяльності підвищення якості освіти та розвиток науки й інновацій.

Про це йдеться в Програмі діяльності Кабінету міністрів, яка оприлюднена на сайті Верховної Ради.

"Створення умов для якісної та доступної дошкільної освіти. Продовження реалізації концепції "Нова українська школа". Створення ефективної системи профорієнтації. Створення сучасної навчально-виробничої інфраструктури для закладів професійної освіти. Залучення органів місцевого самоврядування та бізнесу до підготовки кваліфікованих робітників і фахівців", - йдеться у документі.

Також уряд буде працювати в напрямку надання фінансової автономії закладам вищої освіти та зміни підходів до управління ними.

Окрім цього, планується залучення фінансової підтримки міжнародних партнерів для реалізації реформ у сфері вищої і професійної освіти.

Державне фінансування закладів вищої освіти планується на основі показників їх освітньої, наукової та міжнародної діяльності.

В сфері науки уряд має намір забезпечити належні умови для результативної діяльності науковців та дослідників, сприяти розвитку прикладних досліджень.

Крім цього, в пріоритетах уряду розбудова інфраструктури, що забезпечує сприятливі умови для створення та впровадження (комерціалізації) інноваторами результатів їхніх досліджень та розробок, запровадження грантового фінансування науки та інновацій.