Кулеба контролюватиме захист прав неповнолітніх українських студентів у Польщі

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що контролюватиме захист прав неповнолітніх українських студентів у Польщі.

Про це він написав у Twitter.

«Беру на контроль захист неповнолітніх українських студентів в Польщі. Там карантин, і неповнолітніх випускають з дому лише з батьками чи повнолітніми. А якщо першокурсник живе сам і має вийти в магазин чи аптеку? Наша програма «Захист» працює, щоб вирішувати ці та інші проблеми», - зазначив Кулеба.

Окрім того міністр поінформував про створені спеціальні групи в Facebook для громадян за кордоном у період карантину, наприклад, у Любліні та Гданську.

Як повідомлялося, станом на ранок 11 квітня у світі зафіксовано 1 703 546 підтверджених випадків коронавірусу. Померли 102 888 людей, одужали – 377 847.