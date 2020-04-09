Польща вводить обов'язковий масковий режим

Уряд Польщі продовжив дію обмежень, які були введені раніше, у зв'язку з коронавірусом, а також запроваджує нові, зокрема носіння медичних масок у публічних місцях.

Про це під час спільної пресконференції у Варшаві поінформували прем’єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький, міністр охорони здоров’я Лукаш Шумовський та міністр Даріуш Піонтковський, повідомляє власний кореспондент Укрінформу.

“Наші нинішні дії щодо обмеження пандемії поки що вдалі. Ми усвідомлюємо, що період національної ізоляції усіх втомлює, але різноманітні статистичні моделі показують: якщо б ми не застосовували ці обмеження та різні заборони, то мали б не 5,5 тис. захворювань, а може 40 тис. або й більше”, - заявив Моравецький.

Він зазначив, що зараз з’явився шанс взяти під контроль розповсюдження коронавірусу.

Моравецький поінфорував, що у Польщі буде продовжено діючі обмеження і запроваджено деякі нові.

Зокрема, до 19 квітня буде продовжено заборону на функціонування торговельних центрів, кінотеатрів, перукарень та інших закладів надання послуг. Обмеження також стосуватимуться кількості осіб у супермаркетах та костелах.

До 26 квітня буде продовжено заборону щодо функціонування дитсадків, шкіл, вишів, призупинення міжнародного повітряного та залізничного руху.

На наступні 20 днів – до 3 травня – буде продовжено закриття кордонів, здійснення на них санітарного контролю, а також продовжено обов’язок 14-денного карантину після прибуття до Польщі.

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За словами Моравецького, після Великодніх свят буде представлено план “нових економічних реалій”, оскільки до стану перед кризою країна може повертатися навіть упродовж кількох років.

Глава польського уряду також поінформував про перенесення екзаменів учнів восьмих класів та випускних екзаменів у школах. Про визначення нових дат екзаменів буде поінформовано не пізніше, ніж за три тижні до них.

Глава уряду також закликав жителів Польщі під час Великодніх свят залишатися вдома, у колі найближчих осіб, аби запобігти розповсюдженню COVID-19.

Міністр охорони здоров’я Шумовський повідомив, що з 16 квітня в дію вводиться вимога прикривання носа та уст у публічних місцях медичними масками чи хустками.

Міністр освіти Польщі Даріуш Піонтковський повідомив, що станом на сьогодні немає потреби продовжувати навчальний рік, оскільки навчання у дистанційному режимі відбувається у відповідності до затвердженої програми. За його словами, табелі про закінчення шкільного року передаватимуться батькам в електронному вигляді.