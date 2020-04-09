У Польщі кількість заражених коронавірусом зросла до 5341

Кількість заражених коронавірусом в Польщі зросла до 5341 особи, з них померли 164 людини, а вилікувалися 284.

Про це повідомило у Twitter Міністерство охорони здоров’я Польщі.

“Загалом кількість заражених коронавірусом зросла до 5341 особи, 164 з них померли”, - поінформувало міністерство.

За інформацією МОЗ, загалом у Польщі вже проведено понад 107,5 тис. тестів на виявлення коронавірусу, упродовж останньої доби – понад 8,3 тис.

На сьогодні у лікарнях країни перебувають майже 2,5 тис. осіб, заражених COVID-19. На карантині перебувають майже 153 тис. осіб, близько 34 тис. – під епідеміологічним наглядом.

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Міністр охорони здоров’я Польщі Лукаш Шумовський заявив у четвер, що якби влада не запровадила жорстких обмежувальних заходів, то кількість заражених на COVID-19 у Польщі була б зараз уп’ятеро більша – приблизно 25 тисяч.

Він також повідомив, що влада поступово почне послаблюватися обмеження у сфері економіки. За його словами, якщо економіка збанкрутує, то збільшиться смертність. Тому поступово відновлюватиметься робота окремих секторів економіки.