Уряд Польщі підготував план підтримки бізнесу на 22 мільярди євро

Уряд Польщі розробив план підтримки підприємств – як великих, так і малих та середніх - в умовах кризи, спричиненої коронавірусом, у розмірі 100 млрд злотих (приблизно 22 млрд євро).

Так званий фінансовий щит у розмірі 4,5% від ВВП країни представив прем’єр-міністр Матеуш Моравецький, повідомляє кореспондент Укрінформу.

“Ми хочемо випередити події, тож пропонуємо сьогодні “фінансовий щит”, який є безпрецедентним, оскільки ми виділяємо 100 млрд злотих безпосередньо для фірм, які сплачують податки в Польщі”,- заявив Моравецький.

За його словами, 25 млрд злотих (5,5 млрд євро) з цих коштів потрапить до мікрофірм, 50 млрд (понад 11 млрд євро) – до малих і середніх, ще 25 млрд злотих отримають великі компанії.

Фірми, які скористаються державною підтримкою, можуть розраховувати загалом на 60 млрд злотих (понад 13 млрд євро) прямої допомоги.

Фінансова допомога надаватиметься насамперед підприємствам, чиї обороти у зв'язку з кризою впали більш ніж на 25%.

Для мікро- і малих фірм допомога становитиме до 300 тис. злотих (66 тис. євро), для середніх – до 4 млн (понад 880 тис. євро).

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За розрахунками уряду, допомогою зможуть скористатися близько 670 тис. підприємців. За її реалізацію відповідатиме Польський фонд розвитку.

Як зазначив Моравецький, основною вимогою для отримання державної допомоги є збереження фірмами господарської діяльності та відмова від звільнення працівників.