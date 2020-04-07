У Польщі дозволили голосувати на виборах президента поштою

Силами депутатів партії “Право і Справедливість” (PiS) Сейм Польщі у понеділок ввечері ухвалив закон про особливі правила проведення президентських виборів 2020 року у період пандемії коронавірусу, які встановлюють кореспонденційне голосування.

За відповідне рішення проголосували 230 депутатів правлячої більшості, проти або утрималися 228 депутатів опозиційних сил, та декілька представників коаліції, повідомляє кореспондент Укрінформу.

Законом передбачається що президентські вибори в Польщі у першому та другому турах буде проведено виключно шляхом кореспонденційного голосування. Упродовж дня з 6-ї по 20-ту годину виборці самостійно чи за посередництвом іншої особи змушені будуть вкинути запечатаний конверт, в якому має бути бюлетень і заява про особисте таємне голосування, до спеціально підготовленої поштової скриньки на території гміни (адміністративно-територіальна одиниця Польщі). Ці конверти листоноші доставлятимуть до виборчої комісії на території гміни, де відбувається підрахунок голосів.

Законом передбачається до трьох років ув’язнення за викрадення виборчих бюлетенів чи заяви про особисте таємне голосування.

Документ також надає право маршалку Сейму Польщі змінювати дату проведення виборів, але в межах термінів, визначених конституцією країни. Відтак, перший тур виборів може бути перенесений максимально на 17 травня, а другий – на 31 травня.

Провладним депутатам у понеділок лише з другої спроби вдалося внести питання щодо президентських виборів до порядку денного роботи Сейму. До цього про свою відставку з посади віцепрем’єр-міністра, міністра вищої освіти оголосив лідер коаліційної партії “Порозуміння” Ярослав Говін. Він підкреслив, що незгодний з пропозицією кореспонденційного голосування і виступає за перенесення президентських виборів в умовах пандемії на два роки. Утім, він заявив, що його партія й надалі залишатиметься в коаліції. Під час голосування за цей закон більшість депутатів “Порозуміння” підтримали його, а сам Говін не голосував.

Тепер закон має розглянути Сенат Польщі, більшість в якому має опозиція. Навіть якщо верхня палата парламенту проголосує проти прийняття цього закону, то Сейм згодом може знову подолати опір Сенату країни.

Як відомо, президентські вибори в Польщі заплановані на 10 та 24 травня. В умовах епідемії коронавірусу більшість опозиційних сил та їхні кандидати виступили за їх перенесення на пізніше разом з оголошенням надзвичайного стану у країні. Утім, політики PiS наполягають, що в оголошенні надзвичайного стану, а відтак й у перенесенні виборів на пізніше, немає потреби.

Станом на сьогодні провладний кандидат, чинний президент Анджей Дуда може розраховувати на перемогу вже у першому турі.