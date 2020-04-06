У Польщі пік захворювань від COVID-19 очікують у травні-червні

Пік захворювань, викликаних коронавірусом, у Польщі очікується у травні-червні.

Про це, виступаючи у Сеймі Польщі, заявив у понеділок прем’єр-міністр країни Матеуш Моравецький, повідомляє власний кореспондент Укрінформу.

"Ми оцінюємо, що пік захворюваності ще перед нами – десь у травні-червні. До цього часу ми намагатимемося обмежити кількість захворювань, а особливо вирівняти "криву" захворюваності", - заявив Моравецький.

За його словами, Польща значною мірою все ще перебуває "на початку боротьби з коронавірусом", а тому до всіх процедур та обмежень потрібно підійти з додатковими зусиллями і дисципліною.

Він визнав, що станом на сьогодні Польща має ще недостатньо засобів медичного захисту та гігієни, але намагається отримати їх "з усіх кінців світу", а також відкрити їх виробництво в середині країни.

Моравецький повідомив, що між медичними закладами в РП вже розподілено 3 млн медичних рукавиць, півмільйона літрів дезінфікуючих засобів.

Він підкреслив, що акцент робиться на закупівлю і поставки масок, захисних фартухів, комбінезонів, захисних окулярів і апаратів штучної вентиляції легень. Моравецький зазначив, що до Польщі вже привезено 165 апаратів ШВЛ з 1 тис. закуплених за кордоном.

Польський прем’єр повідомив: щодня проводиться 6-7 тис. тестів на виявлення коронавірусу. Уряд нещодавно закупив 800 тис. тестів, 150 тис. з яких уже надійшли, а решту буде доставлено найближчим часом.

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Моравецький зазначив, що група польських медиків зараз перебуває в Італії, де допомагає боротися з коронавірусом, здобуваючи цінний досвід, який може потім стати в пригоді в Польщі. Йдеться, зокрема, про розгортання польових шпиталів. Він додав, що групи польських медиків для надання допомоги у протидії коронавірусу поїдуть також і до інших країн.

За останньою інформацією, кількість заражених коронавірусом у Польщі зросла до 4201 особи, з яких померли 98 осіб.

За останніми даними, кількість підтверджених випадків зараження коронавірусом по всьому світу становить 1 284 754 – в тому числі 70 320 летальних випадків, 271 731 особа одужала.

Фото: АА