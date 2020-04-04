У Польщі заборонили вхід до лісів та нацпарків

У Польщі з 3 по 11 квітня заборонено вхід до лісів у зв’язку з пандемією коронавірусу.

Про це повідомило Польське Державне лісництво (Lasy Panstwowe).

“Піклуючись по безпеку і здоров’я у зв’язку зі станом епідемії, за рекомендацією урядової групи кризового реагування з 3 по 11 квітня включно державне лісництво вводить тимчасову заборону на відвідування лісу. Заборона також стосуватиметься національних парків”, - йдеться в повідомлені держлісництва РП.

Як зазначається, попри заклики і прохання влади упродовж останнього часу багато людей використовує період ізоляції для проведення пікніків і товариських зустрічей, зокрема і в лісах.

За дотриманням заборони відвідання лісів слідкуватиме служба охорони лісу.

За останньою інформацією, кількість заражених коронавірусом в Польщі зросла до 3383 осіб, 71 особа померла.

Фото: AA