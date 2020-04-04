У Польщі заборонили вхід до лісів та нацпарків
Про це повідомило Польське Державне лісництво (Lasy Panstwowe).
“Піклуючись по безпеку і здоров’я у зв’язку зі станом епідемії, за рекомендацією урядової групи кризового реагування з 3 по 11 квітня включно державне лісництво вводить тимчасову заборону на відвідування лісу. Заборона також стосуватиметься національних парків”, - йдеться в повідомлені держлісництва РП.
Як зазначається, попри заклики і прохання влади упродовж останнього часу багато людей використовує період ізоляції для проведення пікніків і товариських зустрічей, зокрема і в лісах.
За дотриманням заборони відвідання лісів слідкуватиме служба охорони лісу.
За останньою інформацією, кількість заражених коронавірусом в Польщі зросла до 3383 осіб, 71 особа померла.
Фото: AA