У Польщі за добу - понад 500 нових випадків і 14 смертей

Кількість інфікованих COVID-19 в Польщі за минулу добу, 2 квітня, зросла на 516 осіб і становить зараз 3149. За останні 24 години в РП від коронавірусу померли 14 осіб, а загальна кількість летальних випадків становить 59.

Про це у Twitter інформує міністерство охорони здоров’я Польщі.

“Загальна кількість інфікованих коронавірусом становить 3149 осіб, з них 59 людей померли. Усі випадки є позитивними, зокрема й у померлих осіб”,- йдеться в повідомленні міністерства.

За інформацією міністерства, у Польщі вже проведено 67 тис. лабораторних тестів на наявність коронавірусу, зокрема за останню добу – 5,7 тис.

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У Польщі станом на 3 квітня в лікарнях перебувають 2158 осіб з коронавірусом, понад 174 тис. – на карантині, більше 44 тис. - під санітарно-епідеміологічним наглядом.

У світі станом на ранок 3 квітня зафіксовано 1 мільйон 15 тисяч 877 випадків коронавірусної інфекції СОVID-19, при цьому 53 218 осіб померли, одужали 212 993 людини.

Фото: АА