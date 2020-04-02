У Польщі коронавірусом заразився 461 медик

Станом на 2 квітня коронавірусом у Польщі заразився 461 медпрацівник: лікарі, медсестри і рятувальники.

Про це в коментарі РАР повідомив речник головної санітарної інспекції (GIS) Польщі Ян Бондар, інформує Onet.pl.

За словами Бондара, 106 осіб медперсоналу, в яких виявлено коронавірус, перебуває в лікарнях, а 355 – в домашній ізоляції.

Крім того, на домашньому карантині перебуває понад 4,3 тис. медпрацівників, а на груповому карантині – 186 осіб.

Речник GIS повідомив, що медперсонал у Польщі має пріоритет у питанні проведення тестів на виявлення коронавірусу.

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Станом на сьогодні, у Польщі проведено 61 тис. тестів на виявлення коронавірусу. Зараження підтверджено в 2692 осіб, з яких 51 людина померла.

За даними Worldоmeter, у світі кількість випадків COVID-19 сягнула 955 412, з них 48 579 летальних, одужало 203 013 людей.

Фото: АА