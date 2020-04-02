Польща надасть допомогу рятувальникам України та Грузії

Міністерство закордонних справ Польщі виділило 1,2 млн злотих (майже 8 млн грн) для навчання і забезпечення належним обладнанням українських, а також грузинських рятувальників у рамках допомоги для країн Східного партнерства.

Про це інформує МЗС Польщі.

“Співпраця Польщі з українськими та грузинськими партнерами має особливу вагу в нинішній ситуації поширення Covid-19. З огляду на роль рятувальних служб у протидії коронавірусу МЗС ухвалило виділити 1,2 млн злотих на чергові етапи проєктів, які мають на меті зміцнити підтримку рятувальних служб в Україні та Грузії, а також покращити співпрацю з польськими службами”,- зазначили у зовнішньополітичному відомстві.

Там також нагадали, що така підтримка здійснюється вже не перший рік. У рамках проєктів на розвиток, які фінансуються або співфінансуються МЗС Польщі, рятувальники проводять навчання і надають спеціальне обладнання колегам із країн Східного партнерства, насамперед України та Грузії.

Як повідомлялося, за останніми даними, кількість заражених коронавірусом у Польщі зросла до 2347 осіб, 35 хворих померли.

Фото: PAP