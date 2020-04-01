Дуда підписав антикризову програму в Польщі на €45 мільярдів
Президент Польщі Анджей Дуда ввечері підписав цей документ, повідомляє кореспондент Укрінформу.
Загалом, антикризовий пакет у Польщі складається з п’яти основних блоків: захисту робочих місць, підтримки системи охорони здоров’я, безпеки фінансової системи, підтримки підприємництва, а також розвитку інвестицій в публічному секторі.
Спецзакон регулює внесення змін до кільканадцяти законів у сфері охорони здоров’я. Наприклад, ними регламентується повернення медсестер і санітарок, в яких була п’ятирічна перерва в роботі, до системи МОЗ, офіційно дозволяються консультації пацієнтів в системі відеоконференції лікарями, які перебувають на карантині тощо. Згідно з планами уряду, для підтримки системи охорони здоров’я буде виділено 7,5 млрд злотих (понад 1,7 млрд євро) на забезпечення лікарень та медичних установ усім необхідним для протидії коронавірусу, а також модернізації усієї медичної системи країни.
Підприємцям, які через коронавірус матимуть значне зниження доходів, держава покриє 40% зарплат працівникам до рівня середньої зарплати. У випадку продовження терміну закриття дитсадків та шкіл, батькам, які залишатимуться вдома з малолітніми дітьми (до 8-ми років) надаватиметься соціальна допомога терміном до 14-ти днів з можливістю її продовження.
Уряд Польщі також планує звільнити маленькі фірми (до 9 осіб) від сплати соціальних відрахувань на три місяці, якщо фірму було зареєстровано до 1 лютого.
У пакеті підтримки бізнесу передбачаються кредитні гарантії, мікропозики, часткове відновлення роботи в неділю закладів торгівлі, а також призупинення соціальних відрахувань до бюджету.
Водночас Сейм вирішив не вносити знову до спецзакону положення про кореспонденційне голосування у виборах особами, які перебувають на карантині, або які мають понад 60 років. Раніше це положення у спецзаконі відкинув Сенат.
Більшість положень спецзакону, за окремими винятками, набувають сили з моменту їх офіційної публікації в урядовому віснику.