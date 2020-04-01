Дуда підписав антикризову програму в Польщі на €45 мільярдів

Сейм Польщі 31 березня відкинув більшість поправок Сенату країни до спецзакону щодо програми дій для підтримки економіки у рамках протидії пандемії коронавірусу на суму 212 млрд злотих (понад 45 млрд євро) під назвою “Антикризовий щит”.

Президент Польщі Анджей Дуда ввечері підписав цей документ, повідомляє кореспондент Укрінформу.

Загалом, антикризовий пакет у Польщі складається з п’яти основних блоків: захисту робочих місць, підтримки системи охорони здоров’я, безпеки фінансової системи, підтримки підприємництва, а також розвитку інвестицій в публічному секторі.

Спецзакон регулює внесення змін до кільканадцяти законів у сфері охорони здоров’я. Наприклад, ними регламентується повернення медсестер і санітарок, в яких була п’ятирічна перерва в роботі, до системи МОЗ, офіційно дозволяються консультації пацієнтів в системі відеоконференції лікарями, які перебувають на карантині тощо. Згідно з планами уряду, для підтримки системи охорони здоров’я буде виділено 7,5 млрд злотих (понад 1,7 млрд євро) на забезпечення лікарень та медичних установ усім необхідним для протидії коронавірусу, а також модернізації усієї медичної системи країни.

Підприємцям, які через коронавірус матимуть значне зниження доходів, держава покриє 40% зарплат працівникам до рівня середньої зарплати. У випадку продовження терміну закриття дитсадків та шкіл, батькам, які залишатимуться вдома з малолітніми дітьми (до 8-ми років) надаватиметься соціальна допомога терміном до 14-ти днів з можливістю її продовження.

Уряд Польщі також планує звільнити маленькі фірми (до 9 осіб) від сплати соціальних відрахувань на три місяці, якщо фірму було зареєстровано до 1 лютого.

У пакеті підтримки бізнесу передбачаються кредитні гарантії, мікропозики, часткове відновлення роботи в неділю закладів торгівлі, а також призупинення соціальних відрахувань до бюджету.

Водночас Сейм вирішив не вносити знову до спецзакону положення про кореспонденційне голосування у виборах особами, які перебувають на карантині, або які мають понад 60 років. Раніше це положення у спецзаконі відкинув Сенат.

Читайте також: Польща допомогла повернути додому 64 українців

Більшість положень спецзакону, за окремими винятками, набувають сили з моменту їх офіційної публікації в урядовому віснику.