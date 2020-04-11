Жорсткий карантин в Італії дав результат, і в Україні обмеження виправдані - лікар

Жорсткі правила карантину, які були запроваджені в Італії, дали свій результат, тож і введені українським урядом обмеження є доцільними.

Про це сказав в інтерв'ю пресслужбі МВС керівник госпіталю МВС в Київській області Юрій Сак, який у складі української делегації надає допомогу медикам в Італії.

"Коли ми приїхали, то не побачили практично жодної людини на вулиці, тому що введені жорсткі правила карантину. Коли ми виходили з готелю, де живемо, нас кілька разів зупиняла поліція, і ми пояснювали, що ми - лікарі з України, і тільки після цього нас або супроводжували, або відпускали. Хочу зауважити, що жорсткі правила карантину, які були введені в Італії, дали свій результат", - сказав він.

У цьому зв'язку Сак наголосив, що всі карантинні заходи в Україні є виправданими. "Я хотів би сказати нашим співвітчизникам, що усі карантинні заходи - виправдані. В Італії, на жаль, вони були із запізненням, що дало можливість дуже швидко розповсюдитись цьому вірусу і призвели до великих втрат. Тому, все що зараз робиться у нас, робиться правильно", - вважає керівник госпіталю МВС у Київській області.

Він розповів, що прибулих українських лікарів в Італії порділили на 2 групи по 10 осіб і направили у провінцію Марке: одна група працює в місті Пезаро, друга - в Урбіно. За словами Сака, саме в цій провінції була найбільша кількість інфікованих і померлих пацієнтів.

"Робочий день розпочинається о 08:00 до 14:00, це перша зміна. Друга зміна з 14:00 до 20:00. Ще є нічні зміни – з 20:00 до 08:00. Лікарі на нічні зміни не ходять, лише медсестри. Ми ходимо зранку до обіду, після обіду ходимо в госпіталь", - розповів український фахівець.

За його словами, лікарня, в якій працює їхня група, від самого початку була визначена для прийому і лікування виключно хворих з коронавірусом. "Тут одразу проводять діагностику на відсутність чи наявність коронавірусу і далі визначають, що з цими пацієнтами робити: залишати їх тут, якщо тест на коронавірус позитивний, або направляють в іншу лікарню, якщо він негативний", - поінформував медик, додавши, що більшість пацієнтів - це літні люди.

За словами Сака, італійські медики тепло прийняли українських колег. "Вони нам пояснюють, як проходить діагностика та лікування таких пацієнтів. Ми знайомимося з протоколами лікування та ліками, які застосовуються. Нам дозволяють бути присутніми при хірургічних втручаннях... Всі протоколи, всі схеми лікування, які вони застосовують, - все нам передають. Вони розуміють, чому ми тут і для чого це робимо, тому все відкрито", - зазначив він.

Сак розповів, що їхня група проживає в готелі, який розташований за 15 хвилин ходу від лікарні: "Цей готель був відкритий тільки для нас, живемо по одному. Харчування приносять в номер, для того щоб унеможливити розповсюдження інфекції".

З собою українські медики привезли спецодяг, засоби особистого захисту, які надало МВС. "Все це ми приносимо в лікарню, надягаємо в окремому приміщенні спецодяг лікарняний і зверху надягаємо наш спецодяг", - розповів медик.

Як повідомлялося, 4 квітня до Італії прибули 20 українських медиків, які розпочали гуманітарну місію в провінції Марке.