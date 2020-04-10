Головний санлікар США вважає, що карантин не завершиться 1 травня

"У країні дійсно є регіони, де постійно спостерігається низький рівень (захворюваності – ред.)", - зазначив Адамс.

Він висловив переконання, що ці регіоні насправді можуть думати зараз про відновлення активності після карантину вже 1 травня.

"Але якщо бути відвертим, більша частина країни не зможе зробити цього", - зазначив головний санітарний лікар США.

Він наголосив на необхідності продовжувати виконувати рекомендації щодо соціального дистанціонування.

Нагадаємо, надзвичайна ситуація у Сполучених Штатах у зв'язку з неконтрольованим поширенням коронавірусу була введена в середині березня. У цьому зв'язку були введені рекомендації щодо соціальної дистанції, припинення роботи більшої частини бізнесу або переведення її у "домашній" режим. Минулого тижня ці обмеження були продовжені до кінця квітня.

Станом на 19:30 п’ятниці кількість летальних випадків серед заражених коронавірусом досягла 100 260. Загальне ж число інфікованих COVID-19 у світі становить 1 647 635 людей, одужали від цієї хвороби 369 116 осіб.

Лідерами за кількістю хворих наразі є США (478,109), Іспанія (157,053) та Італія (147,577).