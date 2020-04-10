У Раді зареєстрували законопроєкт щодо утворення тимчасових спецлікарень

Група народних депутатів від різних фракцій зареєстрували законопроєкт №3320 "Про внесення змін до Закону України "Про захист населення від інфекційних хвороб" щодо запобігання поширенню коронавірусної хвороби (COVID-19)".

Текст законопроєкту і супровідні документи до нього оприлюднені на сайті Верховної Ради.

"Проєкт закону розроблений з метою покращення якості та доступності медичної допомоги в умовах боротьби з коронавірусною хворобою (COVID-19) в Україні, гармонізації законодавства відповідно до потреб здійснення протиепідемічних заходів", - йдеться у пояснювальній записці.

Проєктом закону актуалізовано застосовувані в світі поняття "самоізоляція", "обсервація", "спеціалізовані лікарні". Встановлюються правові підстави для застосування сучасних тактик протидії поширенню інфекційних хвороб.

Передбачаються тимчасові заходи щодо оперативного створення тимчасових спеціалізованих лікарень та залучення медичних працівників до надання медичної допомоги хворим на коронавірусну хворобу (COVID-19).

Крім того, законопроєктом пропонується надати можливість керівникам закладів охорони здоров’я залучати до надання медичної допомоги такі категорії осіб, як науково-педагогічні працівники закладів вищої (післядипломної) освіти, які здійснюють підготовку кадрів у сфері охорони здоров’я, інших осіб, які мають сертифікат лікаря-спеціаліста та відповідну лікарську категорію.

Тимчасово впроваджується норма, необхідна для обробки персональних даних громадян, з метою запровадження сучасних протиепідемічних заходів.

"Прийняття проєкту закону дозволить оперативно збільшити кількість лікарів, які зможуть надавати медичну допомогу різних видів у закладах охорони здоров’я в умовах боротьби з коронавірусною хворобою (COVID-19)", - очікують автори законопроєкту.

Як повідомляв Укрінформ, позачергове засідання Верховної Ради відбудеться в понеділок, 13 квітня, орієнтовно о 14:00. За словами Голови Верховної Ради Дмитра Разумкова, на ньому, серед іншого, планується розглянути законопроєкт №3320.