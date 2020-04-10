У Раді зареєстрували законопроєкт щодо утворення тимчасових спецлікарень

У Раді зареєстрували законопроєкт щодо утворення тимчасових спецлікарень

Укрінформ
Група народних депутатів від різних фракцій зареєстрували законопроєкт №3320 "Про внесення змін до Закону України "Про захист населення від інфекційних хвороб" щодо запобігання поширенню коронавірусної хвороби (COVID-19)".

Текст законопроєкту і супровідні документи до нього оприлюднені на сайті Верховної Ради.

"Проєкт закону розроблений з метою покращення якості та доступності медичної допомоги в умовах боротьби з коронавірусною хворобою (COVID-19) в Україні, гармонізації законодавства відповідно до потреб здійснення протиепідемічних заходів", - йдеться у пояснювальній записці.

Проєктом закону актуалізовано застосовувані в світі поняття "самоізоляція", "обсервація", "спеціалізовані лікарні". Встановлюються правові підстави для застосування сучасних тактик протидії поширенню інфекційних хвороб.

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Передбачаються тимчасові заходи щодо оперативного створення тимчасових спеціалізованих лікарень та залучення медичних працівників до надання медичної допомоги хворим на коронавірусну хворобу (COVID-19).

Крім того, законопроєктом пропонується надати можливість керівникам закладів охорони здоров’я залучати до надання медичної допомоги такі категорії осіб, як науково-педагогічні працівники закладів вищої (післядипломної) освіти, які здійснюють підготовку кадрів у сфері охорони здоров’я, інших осіб, які мають сертифікат лікаря-спеціаліста та відповідну лікарську категорію.

Тимчасово впроваджується норма, необхідна для обробки персональних даних громадян, з метою запровадження сучасних протиепідемічних заходів.

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"Прийняття проєкту закону дозволить оперативно збільшити кількість лікарів, які зможуть надавати медичну допомогу різних видів у закладах охорони здоров’я в умовах боротьби з коронавірусною хворобою (COVID-19)", - очікують автори законопроєкту.

Як повідомляв Укрінформ, позачергове засідання Верховної Ради відбудеться в понеділок, 13 квітня, орієнтовно о 14:00. За словами Голови Верховної Ради Дмитра Разумкова, на ньому, серед іншого, планується розглянути законопроєкт №3320.

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