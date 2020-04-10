Разумков запевняє, що карантин не впливає на якість роботи парламенту

Верховна Рада навіть в умовах карантину не припиняє роботи, і те, що парламент менше збирається у сесійній залі, не впливає на якість його роботи.

На цьому наголосив Голова ВР Дмитро Разумков на брифінгу після наради з керівниками парламентських фракцій і груп, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Верховна Рада працює. Працюють комітети, працює керівництво Верховної Ради, працюють народні депутати, багато народних депутатів працюють, допомагають громадянам у своїх округах. Тому це також звичний режим Верховної Ради України. Ми менше збираємось у залі, це правда, але це зовсім не впливає на якість роботи законодавчого органу України в цілому", - сказав Разумков.

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Як повідомляв Укрінформ, Верховна Рада на позачерговому засіданні 30 березня ухвалила постанову, яка передбачає, що впродовж дії карантину, встановленого Кабінетом міністрів, і до його завершення парламент працює у режимі роботи в комітетах, комісіях, депутатських фракціях (депутатських групах).