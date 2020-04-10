Разумков підписав розпорядження про скликання позачергової Ради

Голова Верховної Ради Дмитро Разумков підписав розпорядження про скликання позачергового пленарного засідання парламенту.

Про це повідомляє інформаційне управління апарату ВР.

"У зв’язку з вимогою Президента України про скликання позачергового пленарного засідання Верховної Ради України дев’ятого скликання та відповідно до частини восьмої статті 19 Регламенту Верховної Ради України скликати позачергове пленарне засідання Верховної Ради України дев’ятого скликання на 14 годину 13 квітня 2020 року", – йдеться у документі.

Зазначається, що на позачерговому засідання буде розглянуто проєкт закону про національну інфраструктуру геопросторових даних (реєстр. № 2370, друге читання); проєкт закону про внесення змін до Закону України "Про Державний бюджет України на 2020 рік" (повторне перше читання із скороченням строку підготовки) (доручення від 30.03.2020) (реєстр. № 3279); проект закону про внесення змін до Закону України "Про захист населення від інфекційних хвороб" щодо запобігання поширення коронавірусної хвороби (COVID-19) (реєстр. № 3320).

Депутати також мають розглянути проєкт закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України з метою збереження довкілля (щодо посилення відповідальності за дії, спрямовані на забруднення атмосферного повітря та знищення або пошкодження об'єктів рослинного світу) (реєстр. № 2339, 2339-1), проєкт закону про внесення змін до Закону України "Про Антимонопольний комітет України" та деяких інших законодавчих актів України щодо вдосконалення системи органів Антимонопольного комітету (реєстр. № 3132).

До порядку денного позачергового засідання також включено проєкт закону про внесення зміни до розділу XI "Перехідні положення" Кримінального процесуального кодексу України щодо особливостей судового контролю за дотриманням прав, свобод та інтересів осіб у кримінальному провадженні та розгляду окремих питань під час судового провадження на період карантину, встановленого Кабінетом міністрів України з метою запобігання поширенню коронавірусної хвороби (COVID 19) (друге читання із скороченням строку підготовки) (реєстр. № 3276).

Водночас, парламентарії мають розглянути Закон "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо запровадження єдиного рахунку для сплати податків і зборів, єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування" з пропозиціями Президента України від 19.02.2020 (реєстр. № 1049) та 13 проєктів постанов про скасування рішення ВР від 31 березня 2020 року про прийняття в цілому проєкту закону "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо обігу земель сільськогосподарського призначення".