Рада не буде пів року розглядати 16 тисяч "банківських" поправок - Разумков

Голова Верховної Ради Дмитро Разумков вважає, що внесення депутатами понад 16 тисяч поправок до законопроєкту №2571-д «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення деяких механізмів регулювання банківської діяльності» спрямоване на блокування роботи парламенту.

Про це спікер заявив під час брифінгу після наради з керівниками депутатських фракцій і груп, повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Такого ще нікого не було: 16 тисяч поправок ми ще не отримували ніколи. Я вважаю, що це спрямовано на те, щоби заблокувати роботу парламенту, тому що на їх розгляд може знадобитися більш як півроку, враховуючи коронавірус і йдучи за всіма поправками. І на це парламент не піде. Тому що ми розуміємо всі ті виклики, які сьогодні стоять перед Верховною Радою», – наголосив Разумков.

Водночас він зазначив, що поки не може сказати, коли розпочнеться розгляд законопроєкту, бо на сьогодні ще не сформована таблиця.

«Тому вони (профільний комітет – ред.) повинні це підготувати, сформувати саму таблицю, після цього вони повинні будуть пройтися по поправках і визначитися, які враховуються, а які – ні. І лише після цього цей документ можна буде розглядати в залі Верховної Ради. Думаю, на це піде небагато часу», – зазначив Голова ВР.

Після цього спікер розглядає можливість проведення консультацій із депутатськими фракціями і групами щодо розгляду поправок під час пленарного засідання парламенту.

«Ми будемо дивитися, що буде враховано з цих поправок, тому що враховані поправки дуже рідко ставляться на підтвердження і, таким чином, також знімаються. Затягувати цей процес також ніхто не збирається – ні комітет, ані фракції та групи, навіть ті, які подавали ці пропозиції», – уточнив він.

Як повідомляв Укрінформ, на позачерговому засіданні 30 березня Рада ухвалила в першому читанні законопроєкт "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення деяких механізмів регулювання банківської діяльності" (№2571-д) і скоротила терміни підготовки його до другого читання.

Закон, зокрема, унеможливить скасування рішення НБУ про націоналізацію/ліквідацію банків та повернення несправедливої компенсації з держбюджету їхнім попереднім власникам.

Цей законопроєкт є однією з двох головних умов МВФ для отримання Україною допомоги. Друга умова – ухвалення закону про ринок землі.

За час підготовки законопроєкту №2571-д до другого читання депутати внесли до нього понад 16 тисяч поправок.

10 квітня заступник голови фракції «Голос» Ярослав Железняк після наради керівництва парламенту з головами депутатських фракцій, участь у якій брали Прем’єр-міністр Денис Шмигаль і міністр фінансів Сергій Марченко, заявив, що фракція «Слуга народу» та Президент України Володимир Зеленський поки не планують включати до порядку денного позачергового засідання Ради 13 квітня розгляд у другому читанні законопроєкту №2571-д.