"Банківський" законопроєкт на позачергову Раду виносити поки не будуть – депутат

Депутатська фракція політичної партії «Слуга народу» та Президент Володимир Зеленський поки не планують включати до порядку денного позачергового засідання Верховної Ради 13 квітня розгляд у другому читанні законопроєкту механізмів регулювання банківської діяльності.

Про це повідомив заступник голови фракції «Голос» Ярослав Железняк на своїй сторінці у Facebook.

«Отже, поки очікуємо лист від Президента. Поки попередній порядок денний: законопроєкти №3279 (зміни бюджету 2020); №2370 (земельні кадастри); №3320 (медичні питання пов’язані з карантином); 3132 (питання АМКУ); №3276 (особливості судового контролю на період карантину); №1049 (єдиний рахунок з мінус тютюнової правки) №2339 (відповідальність за підпали трави); постанови про відміну голосування про ринок землі. Поки коаліція (фракція «Слуга народу – ред.) і Президент не планують виносити закон про банки на це позачергове засідання. Говорять, що можливо буде ще одна позачергова на наступному тижні, але що ж заважає зробити все одразу», – зазначив Железняк.

При цьому він нагадав, що позиція партії «Голос» однозначна: питання банків має розглядатися на позачерговому засіданні першим.

Як повідомляв Укрінформ, уранці 10 квітня у Верховній Раді відбулася нарада керівництва парламенту з головами депутатських фракцій, участь у якій взяли Прем’єр-міністр Денис Шмигаль і міністр фінансів Сергій Марченко. Члени наради обговорили зміни до Державного бюджету на 2020 рік і порядок денний позачергового засідання ВР, яке має відбутися 13 квітня.

На позачерговому засіданні 30 березня Верховна Рада ухвалила в першому читанні законопроєкт "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення деяких механізмів регулювання банківської діяльності" (№2571-д) і скоротила терміни підготовки його до другого читання.

Передбачається, що закон, зокрема, унеможливить скасування рішення НБУ про націоналізацію/ліквідацію банків та повернення несправедливої компенсації з держбюджету їхнім попереднім власникам.