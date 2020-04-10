"Євросолідарність" наполягає на першочерговому ухваленні "банківського" закону

Фракція партії «Європейська Солідарність» наполягає на першочерговому ухваленні в другому читанні законопроєкту №2571-д «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення деяких механізмів регулювання банківської діяльності».

Про це повідомила співголова фракції Ірина Геращенко на своїй сторінці у Facebook.

«У ВР триває нарада керівництва фракцій з урядом щодо порядку денного позачергової сесії. Ключове - зміни до бюджету. Перерозподіл коштів має відповідати меті: боротьба з коронавірусом, підтримка медиків і економіки. Уряд закладає в бюджет 131 млрд грн зовнішніх запозичень, які поки що не підтвердженні кредитом МВФ. Тому «Європейська Солідарність» наполягає на першочерговому прийнятті так званого банківського закону», – зазначила Геращенко, нагадавши, що до цього законопроєкту зареєстровано 16 397 поправок.

Водночас вона припустила, що їхня політсила не підтримуватиме законопроєкт щодо внесення змін до Державного бюджету на 2020 рік.

«Із бюджету повністю забирають підтримку ОТГ, субвенцію на підтримку лікарів переводять з регіонів в МОЗ, щоб перерозподіляти в ручному режимі. І це в той час, коли ключове навантаження по протидії епідемії лягає на регіони. В бюджеті фактично знищують систему професійно-технічної освіти, наполовину зрізуючи і без того жалюгідні субвенції, нову українську школу, з фінансування культури забирають 5 млрд грн. Натомість ...в СБУ, МВС в умовах, коли в усіх структур обрізають видатки, фінансування залишається незмінним. Очевидно, наша фракція такий проект бюджету підтримувати не буде», – наголосила політик.

Як повідомляв Укрінформ, 10 квітня о 9:00 у Верховній Раді розпочалася нарада керівництва парламенту з головами депутатських фракцій, участь у якій беруть Прем’єр-міністр Денис Шмигаль і міністр фінансів Сергій Марченко. Члени наради обговорюють зміни до Державного бюджету на 2020 рік і порядок денний позачергового засідання ВР, яке має відбутися 13 квітня.