"Доступні ліки": за період карантину виписали 1 мільйон e-рецептів

Від початку карантину в Україні лікарі виписали 1 млн електронних рецептів у рамках програми "Доступні ліки".

Про це інформує Національна служба здоров'я.

"За період карантину - з 12 березня до 9 квітня - лікарі первинки виписали понад 1 млн електронних рецептів на "Доступні ліки". З них - 910 тисяч уже погашено", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що за цей час ліки за е-рецептами отримали понад 420 тис. пацієнтів. З них 63 тисячі вперше долучилися до програми "Доступні ліки" саме під час карантину.

Як повідомлялося, програма "Доступні ліки" стартувала 1 квітня 2017 року. Вона передбачає відшкодування вартості ліків проти серцево-судинних захворювань, діабету 2-го типу та бронхіальної астми.