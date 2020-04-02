За програмою "Доступні ліки" потягом року виписали близько 15 млн e-рецептів

Починаючи з 1 квітня 2019 року у рамках програми "Доступні ліки" лікарі виписали близько 15 млн електронних рецептів.

Про це повідомляє Урядовий портал.

"Рік тому, 1 квітня 2019 року, програма "Доступні ліки" перейшла в адміністрування Національною службою здоров’я України. Відтоді рецепти на ліки від серцево-судинних захворювань, діабету 2-го типу та бронхіальної астми пацієнти отримують в електронному вигляді. За цей рік ліки за електронними рецептами отримали понад 2 мільйони людей", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що електронний рецепт значно спростив лікарям роботу з паперами. Також завдяки електронній системі лікар має можливість контролювати перебіг захворювання, стежити, чи отримав пацієнт ліки в аптеці. Крім того, лікар може виписати електронний рецепт дистанційно, що важливо в мовах карантину.

За рік роботи програми НСЗУ уклала 1 107 договорів, а також виплатила аптекам понад 840 млн гривень.

Як повідомлялося, програма "Доступні ліки" стартувала 1 квітня 2017 року. Вона передбачає відшкодування вартості ліків проти серцево-судинних захворювань, діабету 2-го типу та бронхіальної астми.