ІМІ закликає забезпечити журналістам проїзд громадським транспортом

ІМІ закликає забезпечити журналістам проїзд громадським транспортом

Звернення
Укрінформ
Громадська організація "Інститут масової інформації"(ІМІ) закликає органи державної влади та місцевого самоврядування забезпечити безперешкодне пересування журналістів громадським транспортом на підставі журналістського посвідчення.

Про це йдеться в офіційному зверненні, надісланому обласним та міським радам України, повідомляє ІМІ.

"Звернення було надіслано у зв’язку з тим, що ІМІ отримує від регіональних журналістів інформацію про створення обмежень і перепон у їхньому пересуванні з боку деяких органів державної влади та органів місцевого самоврядування. Водночас влада посилається на відсутність журналістів у переліку професій, зазначених у підпункті 9 пункту 2 постанови Кабінету міністрів України від 2 квітня 2020 року №255 "Про внесення змін до постанови Кабінету міністрів України від 11 березня 2020 р. №211", зокрема обмеження використання ними громадського транспорту обмежує пересування знімальних груп", - зазначається у повідомленні.

ІМІ нагадує, що, відповідно до пункту 3 розділу ІІ Закону України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів, спрямованих на забезпечення додаткових соціальних та економічних гарантій у зв'язку з поширенням коронавірусної хвороби (COVID-2019)", встановлюється обов’язок органів влади й органів місцевого самоврядування забезпечити безперешкодне пересування журналістів.

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“Кабінету міністрів України, Міністерству внутрішніх справ України, Національній поліції, обласним, Київській міській державним адміністраціям разом з органами місцевого самоврядування при здійсненні заходів щодо запобігання виникненню та поширенню коронавірусної хвороби (Covid-19), передбачених карантином, встановленим Кабінетом міністрів України, забезпечувати безперешкодне пересування журналістів по території України, в тому числі на територіях, де оголошено надзвичайну ситуацію", - йдеться у документі.

У зв'язку з цим ІМІ закликає органи державної влади та місцевого самоврядування діяти в правовому полі. Зокрема, пам’ятати, що, відповідно до ст. 8 Конституції, в Україні діє верховенство права.

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"Виходячи з вищенаведеного, просимо вас забезпечити виконання норм пункту 3 розділу ІІ Закону України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів, спрямованих на забезпечення додаткових соціальних та економічних гарантій у зв'язку з поширенням коронавірусної хвороби (COVID-2019)", зазначивши в актах органів влади, органів місцевого самоврядування про можливість безперешкодного пересування журналістів, у тому числі за допомогою громадського транспорту, за пред’явленням журналістського посвідчення", – йдеться у зверненні.

Як повідомляв Укрінформ, в Україні станом на ранок вівторка, 7 квітня, зареєстровано 1462 випадки Covid-19 (143 нових за добу). 45 хворих померли, 28 одужали.

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