В Україні з’явилася медаль за боротьбу з пандемією

В Україні з’явилася спеціальна медаль «Честь і служба» для нагородження «За самовіддану працю в боротьбі з пандемією».

Медаль представив директор ВТО «Орден» Олександр Сопов на онлайн-брифінгу, що транслювався на YouTube-каналі Укрінформу.

«Нагороджуватимуться громадяни за самовіддану працю на подолання пандемії коронавірусу в Україні та світі. Висунення кандидатів на відзначення здійснюється керівниками областей, міст та ОТГ, міністерств та відомств, журналістами, блогерами, волонтерами, іншими громадянами України та іноземцями», - розповів Сопов, зазначивши, що медаллю нагороджуються громадяни України, іноземці та особи без громадянства.

Він повідомив, що вже виготовлено 500 медалей і умовою нагородження, крім надісланого на електронну адресу ВТО «Орден» нагородного листа, має бути стаття або відео-сюжет в ЗМІ або в інтернет-просторі про самовіддану працю номінанта.

«Нагородити героя разом з особою, яка підписала представлення, надається автору статті, адже саме він несе моральну відповідальність за правдивість публікації. Процедура нагородження повинна здійснюватись із дотриманням усіх норм карантину», - зазначив Сопов.

За його словами, заявка на українську медаль уже надійшла з Іспанії, і цим досвідом зацікавилися у Франції, Казахстані й Росії.

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Сопов провів паралель між знаком народної пошани «Честь і служба» 2020 року та медаллю «За припинення чуми в Одесі 1837 року». Тоді так само нагороджували усіх причетних до боротьби з недугою.

«Тоді було виготовлено 340 золотих і 117 срібних медалей. Нагороджувалися офіцери, лікарі, медичні чиновники, купці, фельдшери, урядники, канцеляристи та інші містяни. Померло від чуми 108 людей, боротьба тривала 5 місяців, але вже через 2 місяці був останній випадок захворювання і далі лише карантин. Тобто це була дуже потужна робота», - розповів Сопов.

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