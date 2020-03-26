Президент нагородив орденами й медалями 31 військового
Укрінформ
Президент Володимир Зеленський відзначив державними нагородами 31 військовослужбовця.
Відповідний указ №112/2020 опублікований на сайті глави держави.
Як зазначається в документі, нагороди присвоєно "за особисту мужність, виявлену у захисті державного суверенітету і територіальної цілісності України, зразкове виконання військового обов’язку та високий професіоналізм".
Президент відзначив українських захисників орденами «За мужність» та Данила Галицького, а також медалями «За військову службу України та «За бездоганну службу».
Загалом нагороди отримав 31 військовослужбовець.
Як відомо, сьогодні відзначається День Національної гвардії України. Свято встановлено згідно з указом Президента від 18 березня 2015 року.