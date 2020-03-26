Зеленський присвоїв звання Героя України загиблому нацгвардійцю

Президент Володимир Зеленський присвоїв звання "Герой України" загиблому сержанту Сергію Михальчуку.

Відповідний указ №111/2020 опублікований на сайті глави держави.

"Присвоїти звання Герой України з удостоєнням ордена «Золота Зірка» Михальчуку Сергію Олександровичу — сержанту (посмертно)", - зазначається в документі.

Звання Героя України захиснику присвоєно "за особисту мужність і героїзм, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, вірність військовій присязі".

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Як повідомлялося, 21-річний нацгвардієць Сергій Михальчук загинув, закривши собою побратима, на Донбасі 14 грудня 2019 року в результаті артилерійського обстрілу.