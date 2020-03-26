Нацгвардія відзначає професійне свято

В Україні 26 березня відзначається День Національної гвардії.

Про це повідомляє Укрінформ.

Свято встановлено згідно з указом Президента від 18 березня 2015 року «…враховуючи значення та роль Національної гвардії України у виконанні завдань із забезпечення державної безпеки та оборони держави, захисту та охорони життя, прав, свобод і законних інтересів громадян, суспільства і держави від злочинних та інших протиправних посягань, охорони громадського порядку».

Як повідомлялося, Національна гвардія України як самостійна силова структура існувала з 1991 по 2000 рік, потім її розформували. Але у зв’язку із загостренням ситуації в Криму та у східних регіонах України було прийнято рішення відновити Нацгвардію.

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13 березня 2014 року Верховна Рада ухвалила Закон «Про Національну гвардію України», відповідно якого ця структура – це військове формування з правоохоронними функціями. Базою для формування особового складу НГУ стали підрозділи Внутрішніх військ, а також добровольці.

Вже з квітня 2014 року особовий склад Нацгвардії у взаємодії зі Збройними силами України брав участь у Антитерористичні операції на сході держави.

Фото: ngu.gov.ua